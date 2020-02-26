الكويت تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 12

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات بفیروس كورونا المتحور الجديد "كوفید - 19" إلى 12 حالة بعد تسجيل حالة إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الحالة الجديدة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر للجمهورية الإسلامية.

وأوضحت أن "جمیع الحالات مستقرة وتتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات المعدة والمجھزة لاستقبال مرضى فیروس كورونا المستجد".

وأھابت بالمواطنین والمقیمین الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.