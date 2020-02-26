حسني مبارك يرحل بعد رحلة حافلة بالعطاء

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

توفي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر 91 عاماً، في أعقاب عملية جراحية خضع لها. ونعت الرئاسة المصرية الرئيس الأسبق، ونعته قيادة القوات المسلحة المصرية، معلنة الحداد ثلاثة أيام.

وفي السعودية، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن خادم الحرمين بعث ببريقية تعزية للرئيس السيسي جاء فيها: علمنا بنبأ وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعى الديوان الملكي بالبحرين الرئيس المصري الأسبق، وقال في بيان إن الأمة العربية «فقدت قائدا بارزاً كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية ورفعة شأنها عبَر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي ووهب حياته لنهضة جمهورية مصر العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص».

وبعث أمير الكويت برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة مبارك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وقالت الوكالة إن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، بعث ببرقية تعزية مماثلة.

ونعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الرئيس المصري الأسبق، وقال في بيان رسمي، إن مبارك كان قائداً عسكريا بارزاً لعب دوراً تاريخياً في سبيل استعادة مصر كرامتها العسكرية والوطنية في حرب أكتوبر 73، ثم رئيساً للجمهورية عمل بإخلاص وتفان ووطنية من أجل تحقيق السلام والتنمية في مصر.

وأشار أبو الغيط إلى أن مبارك كان «مخلصا للعروبة وللقضية الفلسطينية وداعما صلبا للجامعة العربية ودورها وصاحب مواقف عروبية يذكرها التاريخ».

وكانت الرئاسة المصرية قالت في بيان، إن مبارك كان «أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة»، وأعلنت الحداد ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية مبارك، وكتب المتحدث العسكري باسمها على «فيسبوك»: «تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر».

وأشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواقف مبارك في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، حسب بيان صدر عن مكتبه.

وتوفي مبارك عن عمر 91 عاماً بعد تلقيه علاجاً في غرفة للرعاية المكثفة في أعقاب جراحة خضع لها.

وقال مصدر عسكري: إن الضابط السابق في القوات الجوية ستقام له جنازة عسكرية، لكن التوقيت ما زال غير واضح.

اقرأ أيضاً:

