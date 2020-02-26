أسعد لحظة عاشها مبارك قبل الوفاة

المصدر: البيان لإلكتروني

تولى حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية قرابة الثلاثين عاماً، بعد اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وتنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.

وكانت آخر لحظات السعادة في حياة مبارك قبل وفاته خبر براءة نجليه علاء وجمال في قضية التلاعب بالبورصة والذي أثلج صدر الرئيس مبارك بكل السعادة والسرور، بحسب وسائل إعلام مصرية.

أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك الذي وافته المنية اليوم وذلك اعتبارا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.