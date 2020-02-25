الجيش المصري ينعى مبارك

المصدر: رويترز

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية اليوم الثلاثاء الرئيس الأسبق حسني مبارك في بيان قائلة "تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة".



وجاء في البيان الذي نشره المتحدث العسكري على صفحته على "فيسبوك"، الثلاثاء: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابن من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك الذى وافته المنية صباح اليوم".

وأضاف البيان: "تتقدم (القيادة العامة) لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته".

وتوفي مبارك في وقت سابق اليوم الثلاثاء.