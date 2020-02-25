وزارة الصحة العراقية تحظر دخول المسافرين من 7 دول

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء إنها قررت تمديد حظر دخول المسافرين من الصين وإيران وفرضت قرارات حظر مماثلة على المسافرين من تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة.

وأضافت الوزارة أن حظر الدخول ينطبق على المسافرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من هذه الدول لكنه يستثني العراقيين والعاملين في البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية. ونصحت العراقيين بتجنب السفر إلى هذه الدول.

وأعلنت الوزارة في بيان "تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة أيام" في محافظة النجف وحثت المواطنين على عدم السفر من وإلى المحافظة إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأعلن العراق عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الاثنين وهي لطالب إيراني في محافظة النجف.