البحرين تسجل ثاني إصابة بفيروس كورونا

المصدر: بنا

أعلنت وزارة الصحة في البحرين تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) بعد تشخيص حالة مواطنة بحرينية قادمة من إيران، حيث تم فحصها فور وصولها إلى البلاد وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهي في القاعة المخصصة لهذا الغرض بالمطار، والتي أكدت اصابتها بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة حالتين.

وبينت وزارة الصحة بأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة ويتم نقلهم فورا للعلاج في حال ظهور أعراض الفيروس عليهم وتأكيد ذلك من خلال نتائج التحليل المعمول بها مختبرياً وعزلهم في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية.



وأشارت الوزارة إلى أن المواطنة البحرينية المصابة قد وصلت إلى البلاد بعد زيارة لإيران برفقة زوجها وأخت زوجها الذين رافقوها خلال الرحلة، مؤكدة الوزارة أنه تم نقل مرافقي المصابة للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم اصابتهم بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن الخطة العامة والبروتوكولات الطبية لمكافحة فيروس الكورونا (كوفيد 19)، تم وضعها بناء على الإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي وحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

ونوهت الوزارة بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما من قبل فريق متخصص من الصحة العامة والاتصال بهم يوميا للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل.

ونوهت وزارة الصحة أنها تواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية في مملكة البحرين لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم، بما في ذلك الفحص في المنافذ الرئيسية للبحرين، واتخاذ جميع الاستعدادات الوقائية تماشيًا مع الإجراءات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والمراكز العالمية الرئيسية لمكافحة الأمراض.

‏‎‫وتهيب الوزارة بكافة المواطنين والمقيمين إلى أنه في حال شعورهم بالأعراض التالية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد 19) مثل ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة في التنفس، أو في حال سفرهم لأحد البلدان المصابة بالفيروس او اختلاطهم بأحد المسافرين إليها أو اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس، البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.