البحرين.. إغلاق 3 مدارس وروضة بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مملكة البحرين اليوم "الإثنين" عن إغلاق ثلاث مدارس وروضة، بعد تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" لمواطن بحريني قادم من إيران.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين، أن المواطن المصاب يعمل سائقاً لتوصيل طلبة المدارس، وقد قام بتوصيل عدد من الطلبة يوم "الأحد" بعد عودته من إيران لتلك المؤسسات.

وبينت أنه سيتم إغلاق المدارس المذكورة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمدة أسبوعين احترازياً.

وقامت الوزارة بالتواصل مع كافة الطلبة وأهاليهم وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس.

واتخذت التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض، وذلك بالاتصال بكافة من خالطهم من الأهل والأقارب وعمل التحليلات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس ووضعهم بمركز الحجر الصحي المخصص للحالات المشتبه بإصابتها لمدة 14 يوما.

وتهيب الوزارة بكافة المواطنين والمقيمين إلى أنه في حال شعورهم بالأعراض التالية المرتبطة بفيروس كورونا "كوفيد-19" مثل ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة في التنفس، أو في حال سفرهم لأحد البلدان المصابة بالفيروس او اختلاطهم بأحد المسافرين إليها أو اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس، البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.