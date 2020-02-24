الكويت تلغي احتفالات اليوم الوطني بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دولة الكويت، اليوم "الاثنين"، إلغاء الاحتفالات بالعيد الوطني حتى إشعار آخر بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان له "إن الوضع الاستثنائي يستوجب تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين".

وقرر مجلس الوزراء إلغاء كافة فعاليات الوطنية والشعبية حتى إشعار آخر، كما دعا المجلس إلى "تفهم الإجراءات التي تفرضها مواجهة هذا الوباء، وتجسيد التعاون لسلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم". بحسب سكاي نيوز عربية.

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحيلولة دون دخول كورونا إلى البلاد، والتي تأتي انسجاما مع الخطة التي وضعتها الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس المستجد.

وكان قد أعلنت وزراة الصحة الكويتية عن ثلاث اصابات بفيروس كورونا ،الحالة الأولى لمواطن كویتي یبلغ من العمر (53 عاما) والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر (61 عاما)".

أما الحالة الثالثة "فھي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر ( 21 عاما)".

وشددت على أن الحالة الصحیة للمصابین حتى الآن طبیعیة، ولم تظھر علیھما أي أعراض للمرض.