الأردن يمنع دخول الصينيين والإيرانيين والكوريين الجنوبيين بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

قررت الحكومة الأردنية الأحد منع دخول المواطنين القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية إلى أراضي المملكة في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 " و"كإجراء احترازي مؤقت".

وأعلنت كوريا الجنوبية حالة الانذار القصوى الأحد بعد تسجيل أربع وفيات و600 إصابة جراء فيروس كورونا المستجد، ثاني أكبر عدد من المصابين على أراضيها بعد الصين.

في حين أعلنت إيران وفاة ثمانية أشخاص وهي حتى اليوم الدولة التي سجل فيها أكبر عدد وفيات جراء الوباء بعد الصين.

وقال وزير الدولة الأردني أمجد العضايلة في بيان إن "إجراءات احترازية إضافية ضد مرض الكورونا الجديد بدأ تطبيقها اليوم في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض في كوريا الجنوبية وإيران".

واضاف إنه "في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس في إيران وكوريا الجنوبية مؤخرا، ومواكبة لما تطبقه العديد من الدول كإجراءات احترازية لمنع انتشار المرض، فقد قررت الحكومة منع دخول غير الأردنيين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية إلى المملكة، بالإضافة إلى القادمين من الصين موطن المرض، وذلك كإجراء احترازي مؤقت".

ويشمل القرار بالإضافة الى مواطني هذه الدول المقيمين فيها.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين الأحد الى 2442 بعد إعلان الحكومة وفاة 97 شخصا، جميعهم ما عدا واحدا في مقاطعة هوباي، بؤرة الفيروس.