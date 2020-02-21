الاحتلال يقمع مسيرات فلسطينية ضد «صفقة القرن»

المصدر: القدس المحتلة - البيان، وكالات

لا تزال المظاهرات الأسبوعية المنددة بخطة السلام الأمريكية أو ما تعرف إعلامياً بـ«صفقة القرن» مستمرة في كل المدن الفلسطينية حيث يواجهها الاحتلال بكل عنف.



واحتج الفلسطينيون في تظاهرات جرت في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم، على خطة السلام الأمريكية التي طرحتها واشنطن الشهر الماضي.



وذكرت مصادر فلسطينية أن متظاهرين أصيبوا بالاختناق الشديد خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال المسيرة الأسبوعية في قرية بلعين في رام الله.



ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال ورفض الخطة الأمريكية.



وعند وصول المتظاهرين جدار الفصل الإسرائيلي أحرقوا الإطارات فيما ردت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المشاركين بالاختناق.



وشارك في التظاهرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، نشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب.



وأكدت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين أن التظاهرة جاءت تنديداً واستنكاراً للخطة الأمريكية ووفاء للقدس والمقدسات الإسلامية.



وفي السياق، أصيب متظاهرون نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي، خلال قمعه مسيرات عديدة في الضفة الغربية المحتلة.

