البحرين تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى هذه الدول لتفشي كورونا

المصدر: بنا

دعت وزارة خارجية مملكة البحرين مواطنيها إلى عدم السفر إلى إيران ومملكة تايلند وجمهورية سنغافورة ومملكة ماليزيا وجمهورية كوريا الجنوبية نظرًا لتفشي مرض فيروس كورونا (COVID-19) بالدول المذكورة.

وأضافت وزارة الخارجية أن مواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين القادمين من تلك الدول سيكونون خاضعين لفحوصات طبية وحجر طبي فور عودتهم من الدول المذكورة، حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين.

وبينت وزارة الخارجية أنه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة فقد تم تفعيل عدد من الإجراءات الاحترازية المتخذة بمنع دخول القادمين من تلك الدول المذكورة خلال 14 يوما السابقة لتاريخ وصولهم إلى المملكة، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية للبحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين القادمين من هذه الدول بحسب الإجراءات الطبية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.