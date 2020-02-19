مصر ومنظمة الصحة العالمية تؤكدان سلبية تحليل الأجنبي حامل "كورونا"

المصدر: د ب أ

أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية عن أن نتيجة تحليل الـ "pcr" للشخص الأجنبي الذي اكتشف أنه حامل لفيروس كورونا المتحور الجديد (COVID 19 ) أثناء تواجده بمصر، جاءت سلبية، وذلك بعد 48 ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة لفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي.

وأوضح بيان رسمي للوزارة، في بيان صحفي اليوم الاربعاء بثه التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني ، أنه أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لمدة ست مرات على مدار ثلاثة أيام متتالية وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.

وأضاف البيان أنه تمت متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة في المستشفى المخصص للعزل، حيث إن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة.

ومن جانبه ، أشار الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر إلى أن جميع الإجراءات التي اتخذت لمراقبة هذه الحالة تمت بالتنسيق التام مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها العلمية والفنية وخاصة ما يتعلق بالإجراءات المعملية.

وأكد البيان أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تواصل متابعة غرفة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، ورفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا ، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.