الإمارات: الدور العربي في ليبيا حيوي وضروري

المصدر: ميونيخ- البيان، وام

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، موقف الإمارات الداعم للحل السياسي للأزمة الليبية، وثمّن في هذا السياق الجهود الألمانية عبر مسار برلين، واعتبر أنه الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. ‏ ‎

وشدد معاليه في كلمة أمام الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا في ميونيخ على أن «الحاجة ملحة لمزيد من تضافر الجهود الدولية لحض جميع الأطراف على الحوار ومضاعفة جهودها من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية باعتباره عاملاً أساسياً لاستئناف مسار العملية السياسية».

وأكد في تدوين على «تويتر» على أن الدور العربي ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوي وضروري. يأتي هذا، في وقت أطلق اجتماع للدول المعنية بالملف الليبي، أمس، رسمياً، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا، وذلك خلال لقاء ضم مسؤولين من 12 دولة، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا.

وأعلن مسؤولون من ألمانيا والأمم المتحدة أن الدول المعنية بالملف الليبي، جددت تعهدها خلال الاجتماع، بالتمسك بفرض حظر على السلاح في ليبيا.

الإمارات: حل الأزمة الليبية سياسي