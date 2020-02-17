الإمارات: حل الأزمة الليبية سياسي

المصدر: ميونيخ - البيان، وام

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم للحل السياسي للأزمة الليبية، وثمّن في هذا السياق الجهود الألمانية عبر مسار برلين، واعتبر أنه الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.



‏ ‎وشدد معاليه في كلمة أمام الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا في مدينة ميونيخ، على أن استمرار الحوار والتواصل بين الأطراف الليبية والتي تشمل الحكومة ومجلس النواب والجيش الوطني وبرعاية الأمم المتحدة غاية في الأهمية لتجاوز الخلافات القائمة وتحقيق الاستقرار وإنجاز التسوية السياسية المستدامة.



وأوضح قرقاش أن الحاجة ملحّة لمزيد من تضافر الجهود الدولية لحضّ جميع الأطراف على الحوار ومضاعفة جهودها من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية باعتباره عاملاً أساسياً لاستئناف مسار العملية السياسية، مؤكداً ضرورة معالجة دور الجماعات المتطرفة والإرهابية لضمان استدامة الحلول المطروحة.



قلق عميق



وعبر معاليه في مداخلته عن قلقه العميق من تقويض الجهود الدولية بفعل التدخلات الإقليمية وانتقال العناصر الإرهابية والمرتزقة من مختلف مناطق الصراعات إلى الأراضي الليبية.



وأكد معاليه دعم الإمارات لجهود غسان سلامة، الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف العملية السياسية، معرباً عن الأمل في أن يخرج اجتماع لجنة المتابعة الدولية بـ«خطوات إيجابية تخدم تطلعات الشعب الليبي الشقيق».



‏‎وشدد معاليه على أهمية دعم المجتمع الدولي لمخرجات مؤتمر برلين وجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عبر خطوات عملية وجادة تسهم في إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي.

وكان قرقاش قال بحسابه في تويتر :«شاركت الإمارات في اجتماع المتابعة الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا في ميونيخ».



وأضاف : «نعمل مع الأصدقاء والشركاء للوصول إلى حل سياسي يعالج خطر التطرف والإرهاب»، وتابع : «نؤمن بأن الدور العربي ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوي وضروري».