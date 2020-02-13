اعتقال مدير أكبر مجمع إعلامي خاص في الجزائر

المصدر: د ب أ

قالت وسائل إعلام محلية إن جهاز الدرك الوطني، الذي يتبع وزارة الدفاع، اعتقل أمس الأربعاء، أنيس رحماني، الرئيس التنفيذي للمجمع الإعلامي "النهار" الخاص في الجزائر، على خلفية تورطه في قضايا فساد.

وقالت ذات المصادر إن رحماني يواجه تهم استغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير مبررة، وتكوين أرصدة مالية بالخارج، ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

ويتردد أن رحماني نسج علاقات قوية للغاية مع المحيط المقرب من الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، حيث ما زال الجزائريون يتذكرون جيدا تحديه لأحد مسؤولي جهاز المخابرات خلال الحوار الهاتفي الذي دار بينهما وبثته القناة التي يملكها.