مقتل 17 عنصراً إرهابياً في سيناء

المصدر: وام

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 17 عنصرا إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمنطقة العبيدات بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أمس أن معلومات كانت قد توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ العمليات العدائية، والتى تستهدف القوات المسلحة والشرطة المصرية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات / ثالث العريش بشمال سيناء، واتخاذها وكراً لهم ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

ولفتت إلى أنه تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 11 عنصرا، والعثور بحوزتهم على 6 بنادق آلية، وبندقيتين خرطوش، و3 عبوات متفجرة، بينما تمكن البعض الأخر من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة الكائنة بمنطقة الحوص / أول العريش، وقد تم تتبعهم وحصارهم والتعامل معهم، مما أسفر عن مصرع 6 آخرين، وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وحزامين ناسفين.