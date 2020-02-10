اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة البرهان

المصدر: طارق عثمان الامين

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الخرطوم - طارق عثمانالتأم اليوم الإثنين اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع في السودان برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد، لا سيما في ظل التطورات ومحاولات خنق البلاد بخلق أزمات في الخبز والوقود.وقال مصدر سوداني فضل حجب اسمه لـ«البيان» إن أبرز أجندة اجتماع مجلس الأمن والدفاع تتمثل في مناقشة الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الحصول على ولاية من مجلس الأمن لإنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس في أقرب وقت ممكن، في شكل بعثة سياسية خاصة تضم عنصراً قوياً لبناء السلام على أن تشمل ولاية البعثة المرتقبة كامل أراضي السودان.وأكد المصدر أن هناك أجندة أخرى سيبحثها اجتماع مجلس الأمن والدفاع من ضمنها الأزمات التي تشهدها البلاد فيما يتعلق بالخبز، والوقود بعد تعطل الأنبوب الناقل للنفط من مناطق الإنتاج إلى مصفاة الجيلي شمال الخرطوم، والذي أدى إلى توقف المصفاة بشكل جزئي مما انعكس على إمداد المواد البترولية بمحطات الخدمة.ويضم مجلس الأمن والدفاع الذي تم تشكيله في أكتوبر الماضي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان كل أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، إضافة إلى رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتخطيط الاقتصادي، ويختص المجلس بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة البلاد.