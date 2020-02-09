مصر: إحباط هجوم إرهابى في سيناء

المصدر: (د ب أ)

تمكنت عناصر القوات المسلحة المصرية من إحباط هجوم إرهابى على أحد الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء اليوم الأحد.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية على صفحته على موقع فيسبوك "ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الإرتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والإشتباك معها والقضاء على عدد ( 10 ) فرد إرهابى ، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية ، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة وإستشهاد ( 2 ) ضابط و( 5 ) درجات أخرى".

وأضاف أنه تجري حاليا "أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث ".

وأكدت القوات المسلحة والشرطة على إستمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.

