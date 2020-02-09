الصين تحارب الفيروس بالذكاء الاصطناعي

المصدر: بكين-أ.ف.ب

فوجئ رجل سافر إلى ووهان، التي انتشر منها فيروس كورونا، عندما طرقت الشرطة الصينية باب منزله في نانجينغ، وطلبت قياس حرارته. وقال الرجل الذي عزل نفسه في منزله بنانجينغ في مقاطعة جيانغسو، إنه لم يخبر أحداً بزيارته إلى ووهان.

لكن باستخدام بيانات السفر، تمكّنت السلطات من تحديد هويته، وإرسال عناصر شرطة إلى منزله الأسبوع الماضي. وفي وقت تسابق السلطات الصينية الزمن لاحتواء الفيروس الجديد، تلجأ بكين لحزمة أساليبها المعتادة للعثور على أي إصابات محتملة ومنعها: تتبّع البيانات والذكاء الاصطناعي.

وطوّرت شركات تكنولوجيا صينية، عدّة تطبيقات، تساعد الناس على التأكد من مسألة إن كانوا استقلوا ذات الطائرة أو القطار الذي كان على متنه مرضى إصاباتهم مؤكدة، بالاستناد إلى قوائم نشرت على وسائل الإعلام الرسمية. وفي غوانزو، بمقاطعة غوانغدونغ الجنوبية، نشرت السلطات رجالاً آليين لتوبيخ المارّة الذين لا يرتدون أقنعة واقية، وفق صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية.