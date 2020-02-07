7000 مختبر حول العالم تحشد جهودها لمواجهة كورونا

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية تعزيز الاختبارات في نحو 7 آلاف مختبر حول العالم لمواجهة فيروس كورونا الجديد. وقالت المنظمة أمس، إن هناك جهوداً مكثفة للوصول إلى عقار فعال ضد فيروس كورونا.

وأكدت السلطات الصحية الصينية خروج 1153 شخصاً من المصابين من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومع تزايد حالات الشفاء لدى المصابين بـ «كورونا»، أعلنت المنظمة، أنه من المقرر أن يجتمع خبراء دوليون في جنيف يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لدراسة آخر تطورات الفيروس، ومن المتوقع أن يضم اجتماع جنيف، أحدث الخبرات والمعلومات حول الفيروس، ويعتزم الخبراء مناقشة العلاجات والأمصال، بالإضافة إلى بحث المصدر المحتمل للفيروس وكيفية انتشاره، كما يعتزم الخبراء مناقشة تطور التشخيص السريع واختبارات الدم.

في السياق، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار «كورونا». وأكد الملك سلمان خلال اتصال هاتفي، أمس، بالرئيس الصيني شي جين بينغ ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية على التعامل مع آثار الفيروس. من جهته، أكد الرئيس الصيني أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع «كورونا». وقال إن الصين أعلنت «حرب الشعب» على الفيروس وإن الأمة بأكملها تعمل يداً واحدة لمكافحته.

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