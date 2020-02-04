التحالف يطلق أولى رحلات طائرات الرحمة

المصدر: عدن -البيان - وكالات

أطلقت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أولى رحلات الجسر الجوي، تحت مبادرة طائرات الرحمة، والتي نقلت عددا من المرضى إلى العاصمة الأردنية عمان، بحضور المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث.

في وقت قتل طفل وامرأة وأصيب طفلان آخران في قصف لميليشيا الحوثي استهدف التجمعات السكانية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق وتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الإنسانية لقوات التحالف وحرصها على التخفيف من الأوضاع التي يعانيها الشعب اليمني، وتحسين ظروفهم الإنسانية. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أطلق، الأسبوع الماضي، جسرا جويا لنقل المرضى من اليمن للعلاج في مصر والأردن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

قذائف

ميدانياً، ذكرت القوات المشتركة أن ميليشيا الحوثي استهدفت التجمعات السكنية بقذائف الهاون، حيث سقطت إحداها على احد المنازل في قرية المتينة بمنطقة الجبلية، مما أدى إلى مقتل امرأة مسنة تدعى مريم حسن محمد والطفل محمد سلمان البالغ من العمر 10 سنوات، فيما أصيب الطفلان عديلة عادل داؤود البالغة من العمر 13 عاما، والطفل محمد عادل داؤود البالغ من العمر 7 سنوات بجروح بالغة إثر تعرضهم لشظايا قذائف الهاون الحوثية التي سقطت على منزلهم.

في الاثناء، واصلت الميليشيا استهداف التجمعات السكنية، ما تسبب بسقوط ضحايا من المدنيين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة منذو سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ ما يزيد على عام.

كما شهدت مدينة الحديدة غربي اليمن اشتباكات عنيفة عندما خرقت ميليشيا الحوثي التهدئة وحاولت التسلل إلى احد الأحياء في شرق المدينة وعلى مقربة من نقاط المراقبة الأممية.

اقرأ أيضاً:

