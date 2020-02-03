بدء نقل المرضى جوا من اليمن في انفراجة دبلوماسية

المصدر: رويترز

قالت مصادر دبلوماسية ومن منظمات إغاثة إن رحلات طيران لنقل المرضى الذين يحتاجون بشكل ملح للرعاية الطبية ستبدأ من العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الاثنين وهو إجراء طال انتظاره لبناء الثقة في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات.

وقالت المصادر إن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ستشرفان على نقل المرضى ورحلات الطيران من العاصمة. ولم يذكروا أين ستهبط الطائرات.

ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ خمس سنوات عندما انقلب الحوثيون المدعومون من إيران على الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي وأخروجوا هادي من صنعاء في أواخر عام 2014. وتدخل تحالف عربي عسكري تقوده السعودية في عام 2015 في محاولة لإعادة الشرعية.

وتحاول الأمم المتحدة استئناف المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب.

من ناحية أخرى تجري الرياض محادثات غير رسمية مع الحوثيين منذ أواخر سبتمبر بشأن خفض التصعيد. ‭ ‬

وقال مصدر دبلوماسي إن نحو 60 مريضا من المتوقع أن يغادروا هذا الأسبوع.

وقال المجلس النرويجي للاجئين وهو منظمة إغاثة إن المزيد من اليمنيين ما زالوا ينتظرون الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.