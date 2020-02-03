وصول طائرة مصرية تقل عائدين من ووهان الصينية

المصدر: د ب ا

وصلت طائرة مصرية تقل عائدين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشى فيروس كورونا الجديد، إلى مطار العلمين الدولي غربي الإسكندرية، بشمال غرب الغرب، اليوم الاثنين.

وقالت مصادر مطلعة في المطار إن وزيرة الصحة والسكان هالة زايد حرصت وقيادات الوزارة على الوجود بالمطار للإشراف على استقبال ركاب الطائرة الذين يزيدون على 300 راكب ومتابعة إجراءات الحجر الصحي عليهم والتي تستمر طوال 14 يوما هي فترة حضانة الفيروس.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرة وهي طراز Airbus A330-243 ستتعرض أيضا لعمليات تطهير كاملة فور نزول الركاب وقبل البدء في رحلات جديدة، لافتة إلى أن الحجر الصحي لمدة 14 يوما سيشمل أيضا أفراد طاقم الطائرة وعددهم 13، وأعضاء الفريق الطبي المرافق والذي يضم سبعة أفراد.