مصر ترسل طائرة لإجلاء رعاياها من ووهان الصينية

المصدر: د ب أ

توجهت طائرة مصرية إلى مدينة ووهان الصينية اليوم الاحد لإجلاء الرعايا المصريين المقيمين فيها فى إطار خطة لحماية المصريين من إنتقال عدوى فيروس " كورونا " المستجد والمنتشر فى المدينة الصينية والتى تعد بؤرة ظهور الفيروس.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة اليوم إن طائرة تابعة لوزارة الطيران المدنى المصرى وهى من طراز إيرباص 330 تسع لأكثر من 350 راكبا غادرت القاهرة وعليها طاقم طبى متخصص فى مواجهة العدوى الفيروسية يضم 7 من الأطباء.

وحسب المصادر ، يقوم الفريق الطبى بمرافقة المصريين على الطائرة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم طوال الرحلة التى تزيد على 11 ساعة وإعدادهم لإجراءات الحجر الصحى فور وصولهم إلى مصر حيث سيكون هناك فريق من الحجر الصحى بمطار القاهرة فى إنتظارهم لإتخاذ الإجراءات الإحترازية معهم لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد إلى البلاد ووضعهم فى فترة عزل صحى لمدة 14 يوما وهى فترة تواجد الفيروس فى الناقلين له.