تسابق دولي لإيجاد لقاح لفيروس «كورونا»

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

تتسابق شركات الأدوية في العالم لإيجاد لقاحات فاعلة لعلاج «كورونا». وأعلنت جهات بحثية في ألمانيا وفرنسا سعيها لتطوير لقاح مضاد للفيروس الذي أدى إلى وفاة 213 شخصاً في الصين.

وقالت وزيرة البحث العلمي في ألمانيا إنها تتوقع تطوير لقاح في غضون أشهر. يأتي هذا في وقت يشهد العالم حالة طوارئ لمواجهة الوباء، خاصة مع إعلان دول جديدة عن اكتشاف حالات إصابة بالفيروس منها السويد وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا.



في الغضون، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن إغلاق الحدود لوقف انتقال العدوى قد يسرّع انتشار الفيروس.



وقال الناطق باسم المنظمة كريستيان ليندماير لصحافيين في جنيف إن إغلاق الممرات الحدودية الرسمية يؤدي إلى «فقدان إمكانية تتبع الناس ومراقبة تحركاتهم».

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