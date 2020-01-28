الأردن: دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية هي طريق السلام

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا وزير الخارجية الأردني السيد أيمن الصفدي إلى مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وفلسطين تتناول جميع قضايا الوضع النهائي في إطار حل شامل وفقا للشرعية الدولية والمبادرة العربية.

وحذر الصفدي من تبعات خطيرة لأي إجراءات إسرائيلية من جانب واحد تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، وقال إن إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين هو المسار الوحيد لسلام شامل ودائم.

وأوضح وزير الخارجية الأردني أن المملكة تريد سلاما حقيقيا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحمي مصالح الأردن.