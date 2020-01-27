«صفقة القرن» تدفع الفصائل للاجتماع بمقر «فتح» لأول مرة

المصدر: دبي - البيان

عقدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى، أمس، اجتماعها الأسبوعي بمقر حركة فتح بمدينة غزة، وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وبحث المجتمعون في الاجتماع الذي يعقد لأول مرة بمقر حركة فتح سبل مواجهة «صفقة القرن» الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية المستقلة «معا»: إن المجتمعين دعوا إلى مسيرات في كل القطاع، إضافة إلى مؤتمرات شعبية جامعة للكل الفلسطيني الأربعاء بالتلاحم بين غزة والضفة.

ودعا المجتمعون، في بيان، إلى التواصل مع الأحزاب العربية والتجمعات في كل مكان مع تفعيل دور السفارات والجاليات الفلسطينية والعربية في كل مكان. كما دعوا إلى البحث عن برنامج عملي بحت والعمل على توحيد الجهود الفلسطينية لمقاومة الصفقة.