غريفيث يغادر صنعاء دون الإدلاء بأي تصريح

المصدر: (عدن - وكالات)

غادر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث ونائبه معين شريم، أمس العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ولم يدل غريفيث بأي تصريح عقب مغادرته العاصمة صنعاء.

من جهتها أعلنت الحكومة اليمنية تجميد اتفاق استكهولم حول الحديدة، ضمنياً.

وقالت إن ميليشيا الحوثي تتحمل وحدها مسؤولية انهيار جهود السلام في ظل التصعيد العسكري الأخير، مشيرة إلى أن الشعب اليمني لن يتحمل المزيد من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة.

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