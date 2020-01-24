غريفيث: يجب الدفع بعملية السلام في اليمن

المصدر: ( عدن-البيان)

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن اليمن عانى بما فيه الكفاية، ويجب دفع عملية السلام إلى الأمام.

وعبّر في بيان عقب زيارته صنعاء، عن قلقه إزاءَ التصعيد الأخير في مستوى العنف في اليمن، والذي أسفر عن مقتل الكثير من المدنيين في إشارة منه لاستهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين.

وأضاف «يجب أن نعمل جميعاً على دفع عملية السلام إلى الأمام، وليس إعادتها إلى الوراء».

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الأنشطة العسكرية،مؤكداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ المبادرات التي اتخذوها سابقاً للتهدئة وتعزيزها.

وقال مصدر دبلوماسي إن غريفيث سيبحث مع قيادة ميليشيا الحوثي الإيرانية ، خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة.