زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب شرق تركيا

المصدر: وكالات

ضرب زلزال "قوي" بلغت شدته 6.8 درجات على مقياس ريختير مناطق شرق تركيا، الجمعة، وفق ما ذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وأضاف أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وقد وقع الزلزال عند الساعة 8:55 بالتوقيت المحلي (17:55 ت غ) قرب بلدة سيفريجي في محافظة إيلازيغ (معمورة العزيز) شرقي تركيا، بحسب رئاسة وكالة إدارة الطوارئ والكوارث.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، للصحفيين إنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية في سيفريجي، لكنه أوضح أن الزلزال ربما تسبب في خسائر بشرية في مناطق ريفية على مشارف المدينة.

وأضاف الوزير التركي أن القوات مستعدة لتقديم يد العون إذا ما طلب منها هذا. وقال مركز قنديلي لرصد الزلازل في إسطنبول إن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجات.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بلغت قوة الزلزال 6.7 درجات، ولم يؤثر على تركيا وحدها، بل امتد إلى سوريا وجورجيا وأرمينيا أيضا. لم ترد على الفور تقارير عن وقوع أضرار أو ضحايا في هذه الدول.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الزلزال تسببت في إثارة حالة من الذعر في صفوف المواطنين الذين فروا خارج منازلهم سعيا إلى السلامة.