اتفاق أمريكي عراقي على مواصلة الشراكة بين البلدين

المصدر: عواصم - وكالات

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره العراقي برهم صالح خلال اجتماع أمس في دافوس على ضرورة الحفاظ على دور عسكري أمريكي في العراق، وفق ما أكد البيت الأبيض في بيان.

وجاء في البيان «اتفق الرئيسان على أهمية مواصلة الشراكة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، ومن ضمنها قتال تنظيم داعش».

وأفاد البيان أن «الرئيس ترامب أعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بعراق يتمتع بالسيادة والاستقرار والازدهار».

كما بحث الطرفان على هامش منتدى دافوس، خفض القوات الأجنبية في العراق.

وأورد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية على فيسبوك، نقلاً عن صالح، أن الأخير أكد خلال لقائه مع ترامب على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، مشيراً إلى أن ترسيخهما وتعزيزهما هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الشامل في المنطقة.

وأضاف أن العراق يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأصدقاء والحلفاء وبما يعزز سيادته واحترام قراره المستقل ويحقق مصالح الشعب العراقي، ومواصلة التطور الاقتصادي وإعادة الإعمار وعدم السماح أن يتحول العراق إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات. وجدد ترامب دعم بلاده لاستقرار العراق، وحرصها على توثيق العلاقات المشتركة وتوسيع حجم التعاون بين العراق والولايات المتحدة وبما يخدم مصلحة الشعبين، مثمناً الدور العراقي المحوري في المنطقة.

وتم، خلال الاجتماع، تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار.

ميدانياً، قتلت ناشطة بهجوم مسلح وسط مدينة البصرة النفطية، بحسب ما قال مصدر أمني، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة بتنفيذ إصلاحات سياسية طال انتظارها.

وقال ضابط في شرطة البصرة «قتلت الناشطة المدنية جنات ماذي (49 عاماً)، بهجوم شنه مسلحون مجهولون يستقلون سيارة رباعية الدفع»، مشيراً إلى إصابة خمسة آخرين بينهم ناشطة بجروح بالغة.

ووقع الهجوم قبيل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

وأكد مصدر طبي في دائرة الطب العدلي في البصرة «تلقي جثة الناشطة التي فارقت الحياة إثر إصابتها بالرصاص». أفادت مصادر إعلامية بأن المتظاهرين واصلوا قطع الطريق في السماوة جنوب العراق.

عزل ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنه لم يرتكب أي خطأ بشأن الاتهامات الموجهة له من مجلس النواب الأمريكي بتهم استغلال نفوذ. وأضاف ترامب في تصريحات له، أنه يترك أمر قضية العزل لمجلس الشيوخ.

واستأنف مجلس الشيوخ، أمس، ثاني أيام عرض حجج الاتهام ضمن إجراءات محاكمة ترامب التي انطلقت أول من أمس، حول إساءة استغلال منصبه وعرقلة عمل الكونغرس. واتفق أعضاء الشيوخ على عقد اجتماع علني بعد ظهر كل يوم، مع تخصيص أول 3 أيام لعرض حجج الاتهام، والأيام الثلاثة التالية لحجج الدفاع. (واشنطن - وكالات )

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