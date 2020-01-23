مصر تحبط مخططاً إخوانياً لإثارة الفوضى

المصدر: القاهرة - البيان، وكالات

مع كل إنجاز لمصر ونجاح في مسيرة استكمال البناء الوطني، تطل دعوات جماعة الإخوان للتخريب عبر التحريض الصريح ونشر الشائعات، إذ أعلنت وزارة الداخلية المصرية، القبض على عدد من العناصر التابعة لحركة حسم التي تعمل مع قيادات تابعة لجماعة الإخوان في تركيا، وبحوزتهم أسلحة، أثناء عملهم على إثارة الشارع المصري، عبر تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة، لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة.

واستحدثت عناصر حسم كيانات إلكترونية تحت مسمى «الحركة الشعبية - الجوكر»، ارتكزت فيها على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على «فيسبوك»، لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق «تلغرام» تتولى كل منها أدواراً محددة تستهدف تنظيم التظاهرات، وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة، وفق بيان لوزارة الداخلية.

وقامت بتكليف «حسم» المسلحة التابعة للتنظيم، بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، تمهيداً لارتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت مهمة ودور العبادة المختلفة بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وعملت على توفير الدعم المالي اللازم للإعداد والتجهيز وتدبير الأدوات المقرر استخدامها في تنفيذ المخطط، من خلال استحداث عدة وسائل لتهريب الأموال من الخارج ونقلها إلى عناصر التنظيم بالداخل عبر شركات تجارية تُستخدم كواجهة لنشاط التنظيم.

وأسفرت جهود المتابعة عن تحديد المجموعات الإلكترونية، التي تضطلع بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة، حيث أمكن ضبط عدد من العناصر القائمة عليها وعُثر بحوزتهم على 14 فرد خرطوش وكمية من طلقات الخرطوش - ماسكات الجوكر - أقنعة بدائية واقية من الغاز - أسلحة بيضاء ونبال لقذف الحجارة، كميات من العوائق المسمارية لإلقائها على الأرض لتعطيل السيارات، فضلاً عن ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة في نشاطهم وهي طائرة دون طيار - أجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وهواتف محمولة مزوّدة بتطبيقات مؤمنة للتواصل مع القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخوانية.

وأسفرت عمليات الفحص الأمني والفني، عن تحديد وضبط عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية المتورطين في هذا المخطط، من بينهم بعض منفذي العملية الإرهابية بمركز طوخ بالقليوبية، وتحديد وضبط مخازن أسلحة ومتفجرات كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي، حيث عُثر على 20 سلاحاً آلياً، 12 بندقية خرطوش، 2 سلاح متعدد، بندقية قناصة، قواذف RPG، وكمية من مقذوفاته وطلقاته الدافع، وسبع عبوات ناسفة شديدة الانفجار، ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات، وأدوات تنكر وتخفٍ.

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