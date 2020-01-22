الداخلية المصرية تكشف عن مخطط لإثارة الفوضى في البلاد

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن رصدها "إعداد قيادات تنظيم الاخوان الهاربة بتركيا مخططاً يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير".

وقالت الداخلية، في بيان صحفي اليوم الاربعاء، إن التنظيم كلف عناصره بالداخل لتنفيذ المخطط من خلال "العمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة".

وأشار البيان إلى أن "التنظيم قام في سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية تحت مسمى (الحركة الشعبية - الجوكر) ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع (Facebook) لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (Telegram) تتولى كل منها أدواراً محددة تستهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة".

وأشار إلى "تكليفهم لحركة حسم المسلحة التابعة للتنظيم بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تمهيداً لارتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت هامة ودور العبادة المختلفة بالتزامن مع ذكرى 25 يناير"، لافتا إلى قيام بعض عنـاصر الحركــة في إطــار تنفيذ هــذا المخطط باستهداف اثنين من الخفراء النظاميين وأحد المواطنين (تصادف وجوده بمكان الحادث) بقرية كفر حصافة مركز طوخ بمحافظة القليوبية بتاريخ 11 نوفمبر الماضي مما أدى إلى مقتلهم.

وحسب البيان، أمكن تحديد القائمين على إدارة هذا المخطط والمتواجدين بدولة تركيا وعددهم سبعة أفراد مطلوب ضبطهم.

ووفق البيان، "أسفرت جهود المتابعة عن تحديد المجموعات الالكترونية التي تضطلع بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة حيث أمكن ضبط عدد من العناصر القائمة عليها وعُثر بحوزتهم على 14 فرد خرطوش وكمية من طلقات الخرطوش و ماسكات الجوكر - أقنعة بدائية واقية من الغاز".

وأشار البيان إلى "تحديد وضبط عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي كما تم ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة في نشاطهم وهي طائرة بدون طيار (Drone) وأجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وهواتف محمولة مزودة بتطبيقات مؤمنة للتواصل مع القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخوانية".

ولفت البيان أن عمليات الفحص الأمني والفني أسفرت عن "تحديد وضبط عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية المتورطين في هذا المخطط ومن بينهم بعض منفذي العملية الإرهابية بمركز طوخ بالقليوبية وتحديد وضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي".

وأشار البيان إلى العثور على 20 سلاحا آليا و 12 بندقية خرطوش وقواذفRPG وسبع عبوات ناسفة شديدة الانفجار ومواد تُستخدم في تصنيع المتفجرات وأدوات تنكر وتخفٍ.

ولفت البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في هذا المخطط، مؤكدا استمرار وزارة الداخلية في التصدي بكل حسم لأية محاولات تستهدف المساس بأمن الوطن والمواطنين.