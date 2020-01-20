السعودية تدين هجوم ميليشيات الحوثي على مسجد في مأرب

المصدر: وام

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية - في بيان صدر اليوم - أن هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلًا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك المليشيا الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني.

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب اليمن إنسانًا وأرضًا، وأن هذه الأعمال الإرهابية البشعة تعتبر تقويضًا متعمدًا لمسار الحل السياسي، داعيةً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.