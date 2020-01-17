القبض على مفتي داعش "البدين" في العراق

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت السلطات العراقية، اليوم "الجمعة"، أنها ألقت القبض على مفتي تنظيم "داعش" الإرهابي "البدين" بعد مداهمة في مدينة الموصل، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وكتبت خلية الإعلام الأمني على صحفتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه تم القبض على شفاء نعمة المكنى بـ"أبو عبد الباري"، وذلك بعد تلقي شرطة نينوى معلومات دقيقة عن مكان اختبائه.

وأشارت إلى أن عناصر الأمن العراقي اعتقلوا نعمة من منزل بحي المنصور في الجانب الأيمن من مدينة

وفي حين اكتفت خلية الإعلام الأمني بنشر صورة واحدة لمفتي تنظيم "داعش" أخفت فيه ملامحه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من صوره.

ويظهر المفتي في أحد الصور، أثناء اعتقال على أيدي قوات سوات التابعة للشرطة العراقية، وتبين صورة أخرى حجم سمنة المفتي الداعشي.

وتقول السلطات العراقية إن مفتي "داعش" كان يعمل إماما وخطيبا في عدد من مساجد الموصل، مشيرة إلى إنه معروف بخطبه التي تحرض على قوات الأمن والانتماء إلى التنظيم الإرهابي ومبايعته.

