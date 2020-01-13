محكمة أمن الدولة الأردنية تقضي بحبس إسرائيلي 4 أشهر

المصدر: أ ف ب

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الإثنين حكما بالسجن أربعة أشهر وبغرامة مالية على اسرائيلي أوقف في أكتوبر الماضي إثر تسلله إلى المملكة بصورة غير شرعية.

وحكمت المحكمة في جلسة علنية على المدان كونستانتين كوتوف (35 عاما) بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قيمتها ألف دينار أردني (نحو 1500 دولار) بعد إدانته بتهمتي "التسلل إلى أراضي المملكة بصورة غير مشروعة" و"حيازة مخدرات"، كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.

وذكر مصدر قضائي أن "الحكم محسوب من تاريخ توقيفه نهاية أكتوبر الماضي"، موضحا أن "الحكم كان عاما وخفض إلى أربعة أشهر كونه رب أسرة ولإعطائه مجال لإصلاح نفسه".

وأوقف كوتوف خلال محاولته التسلل إلى أراضي المملكة في 29 أكتوبر الماضي وحول إلى محكمة أمن الدولة.

وفي بداية محاكمته في الثاني من ديسمبر، اعترف كوتوف ب"الدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة"، لكنه قال إن "سيجارة الماريجوانا التي ضبطت معه مسموحة في بلاده".

وخلال المحاكمة ترجمت للمتهم المرافعات من اللغة العربية إلى اللغة الانكليزية من قبل مترجم خاص من القوات المسلحة الأردنية.

وبحسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس فإن كوتوف وهو من مدينة حيفا أبلغ المحكمة إنه "على إثر ملاحقته من قبل الجهات الأمنية الإسرائيلية لزراعته الماريجوانا في منزله، تولدت لديه الرغبة بطلب اللجوء الى روسيا من خلال سفارتها في عمان" لذلك قرر التسلل الى الاردن بإستخدام خرائط على هاتفه الخلوي.

وعقوبة التسلل من دون سلاح في الأردن هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى عام فيما تراوح عقوبة حيازة المخدرات بين ثلاثة اشهر وثلاثة أعوام.

وعمليات التسلل نادرة بين الأردن وإسرائيل اللذين يرتبطان بمعاهدة سلام منذ العام 1994.