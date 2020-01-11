بغداد تشكو طهران لمجلس الأمن

المصدر: (عواصم - البيان، وكالات)

وجّه العراق شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إيران، معتبراً قصف الأراضي العراقية «أمراً مرفوضاً ينتهك مبادئ حُسن الجوار».

وأكدت وزارة الخارجية العراقية أن العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب، وطلبت بغداد من واشنطن إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من العراق.

إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة لا تنوي مناقشة «انسحاب القوات».

إلى ذلك دعت الدول الأوروبية، أمس، إلى تجنب التصعيد بين أمريكا وإيران، بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات شملت قطاع التصنيع و8 شخصيات إيرانية.

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