ترامب لإيران: صواريخنا أكبر ومميتة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن القوات الأمريكية أو العراقية لم تتكبد أي خسائر بشرية في القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية وعراقية في العراق.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن إيران تسببت بأضرار هائلة في اليمن ولبنان وسوريا واستولت على سفن في الخليج وشنت اعتداءات على منشآت نفطية سعودية وسنفرض عليها مزيداً من العقوبات. مشيراً إلى أن سليماني أشعل حروبا أهلية في المنطقة وهو مسؤول عن قتل أميركيين وكان يخطط لهجمات ضد أمريكا.

وأضاف ترامب: "النظام الإيراني قتل 1500 من شعبه خلال الاحتجاجات الأخيرة". وأكد أنه لن يسمح لإيران بحيازة السلاح النووي خلال ولايته. وأن الاتفاق النووي مع إيران سينتهي قريباً وسيطلب من الناتو الانخراط أكثر في الشرق الأوسط.

ودعا ترامب القوى الكبرى إلى الانسحاب "مما تبقى" من الاتفاق النووي الإيراني. وقال إن الولايات المتحدة مستعدة للسلام مع من يريدونه.