غصن: عاملوني بوحشية والفرار أصعب قرار اتخذته في حياتي

المصدر: رويترز

قال كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات اليوم الأربعاء إن ممثلي الادعاء اليابانيين انتزعوه بوحشية من وسط أسرته وأصدقائه.

وتحدث غصن في أول مؤتمر صحفي له منذ القبض عليه في نوفمبر 2018 ومنذ أن فر من اليابان إلى لبنان الشهر الماضي.

وقال إن الاتهامات الموجهة له لا أساس لها وممثلو الادعاء سربوا معلومات كاذبة للصحافة وأخفوا أدلة واعتبروه "مذنبا مسبقاً" ولم يكن أمامه من خيار إلا الهروب.

وأكد غصن أن اتهامه بسوء سلوك مالي لا أساس من الصحة، وأشار إلى لضغوط التي تعرض إليها خلال التحقيقات في اليابان قائلاً: "تم تهديدي بمضايقة عائلتي، وتجريدي من حقوقي خلال توقيفي في اليابان، والنظام هناك لم يعبأ بالقوانين الدولية والحقوق الإنسانية، وتعرضت للاستجواب لفترات وصلت إلى 8 ساعات يوميا دون محامين، كما تم فصلي عن أسرتي وأصدقائي وانتزاعي بوحشية من عالمي".

ورفض غصن التحدث عن كيفية هروبه من اليابان، لكنه قال: "هذا يوم مهم بالنسبة لي أتطلع إليه منذ أكثر من 400 يوم".