أول تعليق للرئيس العراقي على القصف الإيراني لقاعدتين في الأنبار

المصدر: د ب أ



قال الرئيس العراقي برهم صالح في أول تعليق رسمي على القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار (غرب العراق) التي تضم أمريكيين، على موقعه في تويتر "بردا وسلاما على عراقنا الحبيب وأربيل عاصمة كردستان".

برهم صالح: برداً وسلاماً على عراقنا الحبيب و #اربيل عاصمة كوردستان — د. برهم صالح (@President_bs) ٧ يناير ٢٠٢٠

ولم تعلق الحكومة العراقية على الفور.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صباح اليوم الأربعاء أن إيران استهدفت قاعدتين تضمان أفرادا أمريكيين بالأنبار وأربيل في العراق بأكثر من 12 صواريخ.

وأضافت الوزارة في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرغ للأنباء أنها تعمل حاليا على تقييم الخسائر الناتجة عن ذلك الصوارويخ "التي من الواضح أنها أطلقت من إيران".

وتابعت: "سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية جنودنا وشركائنا وحلفائنا في المنطقة".