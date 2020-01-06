السعودية: التصعيد التركي تهديد للأمن الإقليمي

المصدر: الرياض، القاهرة - وكالات

دانت المملكة العربية السعودية، أمس، موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبرةً أنه تصعيد يشكّل تهديداً للأمن الإقليمي والعربي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته الوكالة الرسمية: «تندد المملكة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا»، مشيرةً إلى أنّ هذا التصعيد التركي يشكّل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، لكونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية، في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.

وشدّدت المملكة على أنّها تعتبر ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، وتقويضاً للجهود الأممية الرامية إلى حل الأزمة الليبية، ومخالفة للموقف العربي الذي تبنّاه مجلس جامعة الدول العربية.

رفض بحريني

على صعيد متصل، دانت مملكة البحرين، قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبرة أنه تدخلاً في شأن الداخلي لطرابلس وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن.

وقالت الوزارة في بيان: أن هذا القرار يعد تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي لليبيا وانتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

تحذير إلى ذلك، حذّرت مصر من تداعيات أي تدخل عسكري تركي في ليبيا، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته إزاء الأزمة الليبية.

جاء ذلك في اجتماع عقده مساعد وزير الخارجية المصري السفير معتز زهران، مع عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي في القاهرة، لإحاطتهم بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية.

وأجرى شكري اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزي الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. وصرح الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، بأنه تم التأكيد خلال الاتصالين على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا، وتم الاتفاق على ما يمثله التصعيد الأخير من قبل الجانب التركي في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن جنوداً من الجيش التركي بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي، استناداً إلى الضوء الأخضر من البرلمان التركي.

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