البحرين تدين قرار تركيا إرسال قوات إلى ليبيا

المصدر: وام

أدانت مملكة البحرين قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية أن هذا القرار يعد تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لدولة ليبيا وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م، ويعرقل الجهود الهادفة لإعادة السلام والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في مواجهة هذا التطور الذي يحمل تهديدا للأمن القومي العربي والمنطقة بأسرها، مؤكدة على ضرورة دعم كافة المساعي الرامية للقضاء على الإرهاب وردع كافة التنظيمات الإرهابية في ليبيا ودعم الجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة واستعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة على القيام بدورها في تحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي.