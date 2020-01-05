الإمارات تلبي استغاثة اليمن

المصدر: عدن وام

أطلقت الإمارات مع إطلالة العام 2020 حملة واسعة لمكافحة الأوبئة بمدن ومديريات الساحل الغربي اليمني، وذلك في إطار برنامج الاستجابة الطارئة وتلبية لنداء استغاثة وجهته الجهات اليمنية المختصة في هذا الشأن.

تشمل الحملة، التي تأتي تجسيداً للهدف الإنساني المنشود من قبل الإمارات والمتمثل في توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين اليمنيين وتخفيف معاناتهم، توزيع كميات كبيرة من الأدوية والمحاليل المخبرية على القطاع الصحي في مديريات بالساحل الغربي، على أن تعقبها حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأوبئة. وتسلمت إدارات المستشفيات في المخا بمحافظة تعز والدريهمي والتحيتا وحيس بمحافظة الحديدة الكميات المطلوبة من الأدوية.

الإمارات تكافح الأوبئة في الساحل الغربي