الإمارات تكافح الأوبئة في الساحل الغربي

المصدر: عدن - وام

أطلقت دولة الإمارات، مع إطلالة عام 2020، حملة واسعة لمكافحة الأوبئة بمدن ومديريات الساحل الغربي،تلبية لنداء استغاثة أطلقته الجهات اليمنية المختصة.

وتشمل الحملة الصحية التي تأتي تجسيداً للهدف الإنساني المنشود من قبل دولة الإمارات، المتمثل في توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وتخفيف معاناتهم، توزيع كميات كبيرة من الأدوية والمحاليل المخبرية على القطاع الصحي في مختلف المديريات بالساحل الغربي، على أن تعقبها حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأوبئة.

وتسلمت إدارات المستشفيات العامة والميدانية في مديريات المخا بمحافظة تعز والدريهمي والتحيتا وحيس، الكميات المطلوبة من الأدوية والمحاليل المخبرية.

بدورهم، ثمّن كل من المدير العام لمديرية المخا، عبد الرحيم الفتيح، ومدير المستشفى بالمديرية، صالح اليافعي، ومدير مستشفى التحيتا، شائع علي، الدور الكبير لدولة الإمارات في توفير الخدمات العلاجية والطبية لأهالي مديريات الساحل الغربي التي تسهم بدورها في إنقاذ حياة مئات المصابين بحمى الضنك والملاريا والإسهالات، معربين عن شكرهم لدولة الإمارات لوقفتها الأخوية التاريخية والصادقة إلى جوار الشعب اليمني.