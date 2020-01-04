بالصور.. تدريبات بحرية للجيش المصري في البحر المتوسط

المصدر: د ب أ

أعلن الجيش المصري اليوم السبت عن تنفيذ تدريبات بحرية في إحدى مناطق البحر المتوسط.

وجاء في بيان لإدارة الشؤون المعنوية التابعة لوزارة الدفاع المصرية في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "قامت القوات البحرية بتنفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط وذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر و مجموعتها القتالية والتي شملت الفرقاطات طراز (جو ويند) و طراز (بيري) ولنشات صواريخ طراز (سليمان عزت) إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209) وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية".

وأضاف: "وشهد التدريب اشتراك القوات الجوية والذى جاء متمثلا في اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز( كاموف) و طائرات ( الأباتشي ) و طائرات (إف 16) إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك) .. واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات و الصاعقة إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية".

وذكر البيان: "تميز التدريب بالتنوع في أساليب القتال مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية و التشكيلات التعبوية والقوات الخاصة والذى عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوي والتكتيكي والذى يتطلب تنسيقات على كافة المستويات".

كما شهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز (إس إتش - 2 جي) بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات في إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغواصات .

وشهد التدريب بالبحر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .