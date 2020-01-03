رئيس مجلس الأمة الكويتي: التطورات بالمنطقة تنذر بخطورة بالغة

المصدر: د ب أ

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن "ما يحدث من تطورات متسارعة في المنطقة أمر ينذر بخطورة بالغة، الأمر الذي يتطلب تماسكاً اجتماعياً قوياً وحقيقياً، والتفافاً حول القيادة السياسية، ونضجاً وتعقلاً في التعاطي مع تلك التطورات، بعيداً عن الانفعال والصخب والتصرف اللامسؤول على حساب مصلحة الكويت".

وأضاف الغانم على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة : "لقد مررنا ككويتيين بما هو أصعب ونجحنا دائما بفضل تعاضدنا والتسامي على خلافاتنا والتصرف ببعد نظر ازاء مستقبل بلدنا ومستقبل أبنائنا".

من جانبه، قال النائب في البرلمان ماجد المطيري: "على الحكومة رفع مستوى الاحترازات والتأهب واليقظة والحذر لأن الوضع الاقليمي يزداد اشتعالاً الأمر الذي يستدعي اتخاذ جميع التدابير الأمنية والاحتياطات الخاصة بالأمن الغذائي وعلى الحكومة أن تفعل أجهزتها الاعلامية تفاديا لشيوع الاشاعات".

يأتي ذلك عقب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية و اشخاص آخرين في غارة جوية امريكية في بغداد فجر "الجمعة".