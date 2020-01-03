مصر تدعو إلى ردع عربي للغزو التركي لليبيا

المصدر: عواصم - وكالات

وضعت موافقة البرلمان التركي على مشروع قرار يسمح بإرسال قوات لحكومة الميليشيات في طرابلس الليبية، المنطقة على حافة حرب جديدة، حيث أثار القرار الذي رفضته المعارضة التركية، ردود فعل عربية واسعة ودعوات لردع المشروع الاستعماري التركي. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي «تدخل أجنبي يعقد الوضع في ليبيا».

واعتبرت جامعة الدول العربية أن الخطوة التركية إذكاءً للصراع، فيما حذرت الخارجية المصرية من أن التدخل التركي يهدد الأمن القومي العربي، ما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية.

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي إلى عقد جلسة طارئة غداً السبت في بنغازي لمناقشة تداعيات «التدخل التركي السافر في الشؤون الليبية ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا».

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