الإمارات تدين الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد

المصدر: أبوظبي - وام ، عواصم - وكالات

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها الشديد للاعتداء على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، في مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي بين الدول.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تمثل تصعيداً خطيراً على مستوى القانون الدولي.

وتوقعت الولايات المتحدة تكرار الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق، وذلك بعد يومين من اعتداء نفّذته ميليشيات الحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في بغداد، إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أبدت حزماً، أمس، تجاه أي هجوم جديد، وقالت إنها ستجعلهم يندمون.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر أنه يتوقع أن تقوم الفصائل الموالية لإيران في العراق بشن هجمات جديدة على القوات الأمريكية. وصرح وزير الدفاع الأمريكي للصحافة: «إننا نشهد استفزازات منذ أشهر.. وعليه، هل أعتقد أنهم يمكن أن يقدموا على فعل شيء؟ نعم. ومن الأرجح أنهم سيندمون على ذلك».

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