الإمارات: الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد تصعيد خطير

المصدر: عواصم - وكالات

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد، مشيرة إلى أنّ محاولة الاقتحام تمثّل تصعيداً خطيراً، فيما توعدّت واشنطن الفصائل الموالية لإيران في العراق بصد أي محاولة جديدة للهجوم.

وأعربت دولة الإمارات، عن استنكارها الشديد للاعتداء على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، في مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي بين الدول. وأكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية يمثّل تصعيداً خطيراً على مستوى القانون الدولي.

وعيد أمريكي

توقعت الولايات المتحدة تكرار الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق، وذلك بعد يومين من اعتداء نفّذته ميليشيات الحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في بغداد، إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية أبدت حزماً، أمس، تجاه أي هجوم جديد، وقالت إنها ستجعلهم يندمون. وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أنه يتوقع أن تقوم الفصائل الموالية لإيران في العراق بشن هجمات جديدة على القوات الأمريكية.

وصرح إسبر: «إننا نشهد استفزازات منذ أشهر.. وعليه، هل اعتقد أنهم يمكن أن يقدموا على فعل شيء؟ نعم. ومن الأرجح أنهم سيندمون على ذلك». وأضاف: «أننا جاهزون للدفاع عن أنفسنا، ومستعدون لصد أي تصرفات سيئة أخرى من هذه الجماعات التي ترعاها وتوجهها جميعاً إيران وتزودها بالموارد».

إدانة

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للاعتداءات على سفارة الولايات المتحدة في بغداد. واعتبرت الوزارة تلك الاعتداءات انتهاكاً للأعراف والاتفاقيات الدولية.

كما ذكرت وزارة خارجية البحرين في بيان: «تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة لدى جمهورية العراق التي تعتبر انتهاكاً صريحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللأعراف والمواثيق الدولية، واعتداء على أمن وسلامة طاقم السفارة».

في السياق، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لمحاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

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