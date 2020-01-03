قتلى في تحطم طائرة عسكرية غربي السودان

المصدر: الخرطوم، وكالات

قتل 15 شخصاً من بينهم ثلاثة قضاة في السودان، إثر تحطّم طائرة شحن عسكرية من طراز «إنتينوف 12»، مساء أمس، بعيد إقلاعها من مطار الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في طريقها إلى الخرطوم.

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن، مساء الخميس، تحطم الطائرة، وأضاف: «إننا نجمع المعلومات الآن».

وصرّح مصدر مطلع بأن الطائرة أفرغت بعض المساعدات المخصصة للمتضررين جراء الاشتباكات التي اندلعت الأحد الماضي في المنطقة بين مسلحين ينتمون لقبائل عربية وأفريقية. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني أنها نقلت 48 جثة من ضحايا الاشتباكات القبلية إلى مشرحة مستشفى المدينة.

وأصيب 241 شخصاً بجروح، 19 منهم في حالة جرحة تم نقلهم إلى الخرطوم، وفق بيان الهلال الأحمر السوداني.

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